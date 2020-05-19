Чисора о Владимире Кличко: Он все еще мог бы пошуметь в тяжелом весе

Новости спорта:Будущий соперник Усика признался, что не понимает, зачем Кличко завершил карьеру.

Американский боксер дивизиона "хэвивейт" Дерек Чисора заявил, что бывший чемпион в супертяжелом весе 44-летний Владимир Кличко все еще мог быть ведущим боксером в его весовой категории, сообщает УНН со ссылкой на Boxing scene.

"Владимир - хороший боец, он в хорошей форме. Проблема в нем самом, это очевидно. Я не знаю, почему он решил завязать с боксом. Он все еще мог бы пошуметь в тяжелом весе. Какова бы ни была причина завершении карьеры, я не понимаю, зачем он это сделал. Он проиграл только Фьюри и Джошуа. Если бы он захотел вернуться, то мог бы немало оппонентов отправить в нокаут", - признался Чисора.

Примечательно, что Кличко-младший решил завершить профессиональную карьеру в 2017 году, через несколько месяцев после его поражения от британца Энтони Джошуа. Кличко сначала применил пункт о немедленном реванше, но потом отказался.

Напомним, что Чисора должен был вернуться в ринг в этом месяце противостоянием с бывшим чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком. Их борьба была отложена из-за пандемии коронавируса. Новая дата и место их боя пока неизвестна.