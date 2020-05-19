Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает

Новости спорта:Американец намекнул, что шансы на бой с украинцем стремительно уменьшаются.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) рассказал, почему его бой против обладателя поясов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) может не состояться.

«Мы пытаемся понять, не откажется ли Ломаченко от этого боя. Моя логика проста – не нужно отступать. Все хотят, чтобы этот бой состоялся.

Я определенно планирую прибавить в весе. 140 фунтов (первый полусредний вес) будут следующим, я очень близок к этому. Дело в том, что именно поэтому я поддерживаю себя в форме. Если я не буду этого делать, буду слишком большим для легкого веса. Мои кости все еще растут. Я должен следить за своим весом, чтобы провести еще один или два боя в 135 фунтах до перехода в дивизион выше.

Ничего не могу обещать. Я хочу боя с Ломаченко, но из-за того, что пандемия продолжается, этот вариант постепенно исчезает.

Ситуация плохая, ненавижу все это. Они выжидают. Они знают, что я больше не смогу сделать вес», – сказал Лопес.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко – Лопес могут провести в сентябре.