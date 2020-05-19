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Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории

Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
10:56 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Менеджер отметил, что следующий бой Майка может стать худшим ивентом в истории.

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал решение легендарного боксера Майка Тайсона вернуться в ринг.

"Со мной никто не обсуждал эту ситуацию. Знаю, что Майк ведет переговоры насчет спаррингов, показательных боев и всего прочего. Мои друзья, которые почти не следят за боксом, говорят: "Тайсон снова в деле. Мы бы посмотрели его бой". А вот люди из мира бокса утверждают, что это будет худший ивент в истории".

"Я тоже так думаю, если честно. Майку уже 53 года. Я не хочу, чтобы Тайсон возвращался, но люди будут это смотреть. Фанаты заплатят за такой поединок, поэтому кто-то обязательно устроит ему бой", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Напомним, что 53-летний Тайсон - бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. За профессиональную боксерскую карьеру Майк провел 58 боев, одержав 50 побед и шесть раз потерпев поражение.

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Бокс, Майк Тайсон, Бокс новости, Эдди Хирн.
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