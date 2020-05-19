Новости спорта:Мексиканец готов провести два поединка в 2020 году.

Тренер чемпиона мира в четырех весовых категориях Сауля Альвареса Эдди Рейносо поделился планами на будущее своего подопечного.

"Мы действительно хотим провести в этом году два боя. Сауль не мог боксировать в мае, поэтому мы смотрим на сентябрь и декабрь. Мы говорим о потенциальных противниках на начало осени, таких как Билли Джо Сондерс, Калеб Плант и Давид Бенавидес.

А с Головкиным Сауль может встретиться в декабре. Его люди уже сказали, что он не хочет проводить бой с Альваресом до тех пор, пока не состоится его бой против Камила Шеремета", - цитирует Рейносо Box Azteca.

Напомним, что Головкин и Альварес провели уже два боя между собой. Один завершился вничью, а второй - победой мексиканца.

Ранее известный промоутер заявил, что решение о третьем бое с Головкиным остается за Саулем.