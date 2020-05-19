Тайсон Фьюри назвал Кличко, как одну из причин, почему его "списывали со счетов"

Новости спорта:Чемпион мира вспомнил, как его несколько раз списывали со счетов.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, как его все время недооценивали.

«Мне говорили, что я никогда ничего не добьюсь и не буду предан боксу.

Потом меня списали со счетов, потому что я не обладал красивым телом, как все остальные, потом они списали меня, потому что чемпионом мира в супертяжелом весе был Владимир Кличко.

Я должен был ехать на бой в Германию, и меня все хоронили. Затем они меня еще раз списали, потому что я весил 28 стоунов (почти 180 кг) и имел проблемы с психическим здоровьем, но это не остановило меня», – сказал Фьюри.

Напомним, в бою, который состоялся в конце 2015 года, Кличко уступил Фьюри по очкам.