Началась битва легенд: Холифилд уже критикует тренировки Тайсона

Новости спорта:Эвандер уверен, что реальные способности "Железного Майка" можно будет увидеть только во время боя.

Легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд прокомментировал видео с тренировки, которое недавно опубликовал Майк Тайсон.

"Майк показался мне умелым боксером. Прямо как тогда, когда мы впервые встретились. Он может прыгать через скакалку, работать с лапами, но эти вещи не ударят его в ответ. Я не увидел соперника".

"Признаюсь, я никогда не был хорош в работе с лапами. Но мой тренер всегда говорил: "Когда боксеры начинают пропускать удары, они не знают, хочется ли им находиться в ринге". И это - все, что надо знать о боксе", - цитирует Холифилда Daily Mail.

Напомним, Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу праздновал Эвандер. Спортсмены планируют вернуться в ринг, чтобы провести выставочный бой в благотворительных целях.

Ранее Холифилд признался, что ведет переговоры о бое с Тайсоном.