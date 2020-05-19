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Началась битва легенд: Холифилд уже критикует тренировки Тайсона

Началась битва легенд: Холифилд уже критикует тренировки Тайсона
13:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Эвандер уверен, что реальные способности "Железного Майка" можно будет увидеть только во время боя.

Легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд прокомментировал видео с тренировки, которое недавно опубликовал Майк Тайсон.

"Майк показался мне умелым боксером. Прямо как тогда, когда мы впервые встретились. Он может прыгать через скакалку, работать с лапами, но эти вещи не ударят его в ответ. Я не увидел соперника".

"Признаюсь, я никогда не был хорош в работе с лапами. Но мой тренер всегда говорил: "Когда боксеры начинают пропускать удары, они не знают, хочется ли им находиться в ринге". И это - все, что надо знать о боксе", - цитирует Холифилда Daily Mail.

Напомним, Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу праздновал Эвандер. Спортсмены планируют вернуться в ринг, чтобы провести выставочный бой в благотворительных целях.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Ранее Холифилд признался, что ведет переговоры о бое с Тайсоном.

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Бокс, Эвандер Холифилд, Майк Тайсон, Бокс новости.
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