Боксер Сиренко: Горжусь тем, что я украинец

Новости спорта:Перспективный украинский боксер-профессионал супертяжелого веса Владислав Сиренко коснулся темы патриотизма.

Спортсмен гордится тем, что он украинец и представляет миру свою культуру, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Чувствую, что мои лучшие бои приближаются, но у меня и до этого было несколько захватывающих поединков, - сказал 25-летний уроженец Киева.

- Незабываемым был первый бой в качестве профессионального боксера, а также когда я выиграл свой первый титул в супертяжелом весе - чемпиона по версии WBF International. Буду помнить каждый бой, потому что каждый лагерь был очень жестким, но в то же время полным воспоминаний. Вокруг меня были замечательные люди. Я наслаждаюсь всем этим. Счастлив, что у меня есть возможность представлять свою страну и показать свою культуру всему миру. Горжусь тем, что я украинец".

Напомним, на профи-ринге Сиренко выиграл все свои 13 боев (12 - нокаутом).