Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает

Боксер Сиренко: Горжусь тем, что я украинец

Боксер Сиренко: Горжусь тем, что я украинец
17:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: klitschko-brothers.com

Новости спорта:Перспективный украинский боксер-профессионал супертяжелого веса Владислав Сиренко коснулся темы патриотизма.

Спортсмен гордится тем, что он украинец и представляет миру свою культуру, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Чувствую, что мои лучшие бои приближаются, но у меня и до этого было несколько захватывающих поединков, - сказал 25-летний уроженец Киева.

- Незабываемым был первый бой в качестве профессионального боксера, а также когда я выиграл свой первый титул в супертяжелом весе - чемпиона по версии WBF International. Буду помнить каждый бой, потому что каждый лагерь был очень жестким, но в то же время полным воспоминаний. Вокруг меня были замечательные люди. Я наслаждаюсь всем этим. Счастлив, что у меня есть возможность представлять свою страну и показать свою культуру всему миру. Горжусь тем, что я украинец".

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Напомним, на профи-ринге Сиренко выиграл все свои 13 боев (12 - нокаутом).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Усик, Бокс новости, Владислав Сиренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кикбоксер Журавлев о ситуации с возможным боем Усика и Грицая: Ошибаются и те, и другие
02 Известного спортсмена унесло волной в океан
03 Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
04 Экс-форварда Зари может заменить Обамеянга за 22 млн фунтов
05 Беленюк рассказал о завершении карьеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь