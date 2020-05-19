Холифилд посвятил возвращение в ринг своей матери

Новости спорта:Эвандер планирует вернуться в бокс, чтобы провести выставочный поединок.

Легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд опубликовал трогательный пост, посвященный своей матери, Энн Лоре.

"Я посвящаю матери свое возвращение в бокс. Эта женщина дала мне все необходимые инструменты, чтобы я смог стать чемпионом. Ее любовь сделала меня тем, кем я есть", - написал Эвандер в своем Instagram.

Напомним, что 57-летний американец был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. В его активе 57 поединков, 44 победы,10 поражений и две ничьи. Еще один бой признали несостоявшимся. Спортсмен планирует вернуться в ринг, чтобы провести выставочный поединок в благотворительных целях.

Ранее Холифилд признался, что ведет переговоры о бое с Майком Тайсоном.