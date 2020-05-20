Боб Арум: Ломаченко нужно будет полететь в Москву

Новости спорта:Боксер без особых проблем прилетит в Америку.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что украинский боксер Василий Ломаченко сможет добраться до США на поединок против Теофимо Лопеса, но для этого ему придется лететь через Москву.

"Если у вас нет визы, вам сейчас не повезло, так как консульства закрыты. Но есть одно сумасшедшее правило - можно ввозить в США людей из бывшего Советского Союза".

"Что касается Василия Ломаченко, то чтобы добраться до США, ему нужно будет полететь в Москву. И это нормально, потому что у Ломы есть зеленая карта", - сказал Арум в интервью Boxing Scene.

Напомним, ранее Теофимо Лопес объявил об отмене боя с Ломаченко. Также Теофимо уже говорит о поединках с Рамиресом и Тейлором.