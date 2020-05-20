Холифилд: Есть несколько влиятельных людей, желающих организовать наш бой с Тайсоном

Новости спорта:Эвандер Холифилд вспомнил о давнем разговоре с Майком Тайсоном касательно выставочного боя.

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд считает, что из идеи провести бой с Майком Тайсоном может получиться что-то серьезное. Экс-боксер отметил, что некоторые влиятельные люди изъявили желание организовать такой поединок.

"Есть несколько влиятельных людей, желающих организовать наш бой с Тайсоном. Я считаю, что нужно организуем бой, если есть такая возможность. Я знаю, что с этого может получиться что-то серьезное.

Однажды мы с Майком говорили о выставочном бое. Сейчас у нас нет соглашения, но наши команды продолжат переговоры", - цитирует Холифилда Daily Mail.

Ранее Холифилд заявил, что возвращается в ринг. Боксер заявил, что готов к третьему бою с Майком Тайсоном, который также заявил о возвращении в бокс.