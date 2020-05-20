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Бой Ломаченко - Лопес планируется на сентябрь

Бой Ломаченко - Лопес планируется на сентябрь
14:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Промоутер заявил, что бой Ломаченко с Лопесом состоится в сентябре со зрителями или без.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко состоится в США в сентябре, даже если его не удастся провести со зрителями.

Об этом в комментарии BoxingScene сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

По словам промоутера, все стороны заинтересованы в этом поединке, поэтому он надеется провести бой в сентябре.

"Мы хотели повременить, чтобы провести бой с живой аудиторией. Но сейчас ясно, что каждый из них хочет боксировать друг с другом, поэтому мы планируем поединок на сентябрь, с аудиторией или без нее", - отметил Арум.

Напомним, что в марте бой Ломаченко – Лопес сначала перенесли на 30 мая из-за пандемии коронавирусв, а потом отложили на неопределенный срок.

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На кону - статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец владеет тремя поясами в дивизионах WBA, WBO и WBC, Лопес - титулом по версии IBF.

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Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости, Теофимо Лопес.
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