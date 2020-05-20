Теофимо Лопес не спешит возвращаться на ринг

Новости спорта:Американец Теофимо Лопес отказался боксировать в июне.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что не спешит возвращаться на ринг из-за пандемии коронавируса, поэтому отказался от предложения Top Rank провести в июне бой.

"Я не считаю, что это хорошая идея. На мой взгляд, мы возвращаемся к боксу слишком рано. Мы должны подождать немного дольше. Мне кажется, что один из боксеров может заразиться коронавирусом, и это будет нашей общей ошибкой.

Я не говорю, что буду ждать еще год, но сейчас я просто хочу посмотреть на все со стороны. Я буду наблюдать за первыми боксерскими вечерами и их результатами. Тогда я решу, что делать дальше", - заявил Лопес.

Ранее Боб Арум заявил, что планирует на сентябрь бой Лопеса и украинца Василия Ломаченко, при этом боксеры не будут проводить промежуточные бои.