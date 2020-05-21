Уайлдер о Кличко: Он делал невероятные вещи и от этого никуда не деться

Новости спорта:Экс-чемпион мира Уайлдер предложил Кличко возобновить карьеру

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) предложил Владимиру Кличко возобновить профессиональную карьеру, информирует УНН со ссылкой на "WBN".

По словам американца, 44-летний Кличко может вернуться и выступать на высоком уровне, но для этого ему необходимо провести соответствующую подготовку.

"Нам нужно посмотреть, на что Владимир способен. Пусть возвращается и покажет это. Когда Кличко дрался с Джошуа, то перед этим он отсутствовал два года. Он может жить очень долго только за счет своего имени. Но нельзя сказать, что он был кем-то, ведь он все еще остается Кличко, который делал невероятные вещи и от этого никуда не деться. Но если он хочет вернуться в ринг, то он должен хорошо подготовиться", — подчеркнул Уайлдер.

Как известно, Уайлдер должен провести третий бой против одного из обидчиков Владимира Кличко — Тайсона Фьюри.