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Уайлдер о Кличко: Он делал невероятные вещи и от этого никуда не деться

Уайлдер о Кличко: Он делал невероятные вещи и от этого никуда не деться
04:57 Сегодня Телеграф УНН

Новости спорта:Экс-чемпион мира Уайлдер предложил Кличко возобновить карьеру

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) предложил Владимиру Кличко возобновить профессиональную карьеру, информирует УНН со ссылкой на "WBN".

По словам американца, 44-летний Кличко может вернуться и выступать на высоком уровне, но для этого ему необходимо провести соответствующую подготовку.

"Нам нужно посмотреть, на что Владимир способен. Пусть возвращается и покажет это. Когда Кличко дрался с Джошуа, то перед этим он отсутствовал два года. Он может жить очень долго только за счет своего имени. Но нельзя сказать, что он был кем-то, ведь он все еще остается Кличко, который делал невероятные вещи и от этого никуда не деться. Но если он хочет вернуться в ринг, то он должен хорошо подготовиться", — подчеркнул Уайлдер.

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Как известно, Уайлдер должен провести третий бой против одного из обидчиков Владимира Кличко — Тайсона Фьюри.

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Владимир Кличко, Бокс, Деонтей Уайлдер.
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