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Бриггс заявил, что договорился о бое с Тайсоном

Бриггс заявил, что договорился о бое с Тайсоном
13:17 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Колоритный американец заявил, что договорился о поединке с легендой бокса.

47-летний американский супертяжеловес Шеннон Бриггс вновь высказался о поединке с 53-летним Майком Тайсоном, который объявил о своем возвращении.

По словам Бриггса, они уже договорились с Тайсоном о бое.

«Я только что поговорил с Майком Тайсоном, все будет. Мы с Майком устроим бой. Это официально!

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Вы увидите, что это произойдет. Браунсвилл против Браунсвилла. Я и Тайсон собираемся надеть перчатки, мы будем грохотать, греметь в джунглях. Мы позволим нашим кулакам говорить за нас!», - сказал Бриггс.

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Бокс, Новости бокса, Шеннон Бриггс.
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