Бриггс заявил, что договорился о бое с Тайсоном

Новости спорта:Колоритный американец заявил, что договорился о поединке с легендой бокса.

47-летний американский супертяжеловес Шеннон Бриггс вновь высказался о поединке с 53-летним Майком Тайсоном, который объявил о своем возвращении.

По словам Бриггса, они уже договорились с Тайсоном о бое.

«Я только что поговорил с Майком Тайсоном, все будет. Мы с Майком устроим бой. Это официально!

Вы увидите, что это произойдет. Браунсвилл против Браунсвилла. Я и Тайсон собираемся надеть перчатки, мы будем грохотать, греметь в джунглях. Мы позволим нашим кулакам говорить за нас!», - сказал Бриггс.