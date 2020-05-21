Известный тренер: Тайсона сейчас хватит на 2-3 раунда

Новости спорта:Звездный тренер Роберт Гарсия не верит в полноценный камбэк «Железного Майка».

Майк Тайсон в 53 года решил возобновить карьеру на несколько выставочных боев, но теперь пошли слухи, что легендарный супертяж может провести полноценный бой с одним из действующих боксеров.

"Я видел ролик, в котором Майк работает на лапах. И что, после его просмотра люди на самом деле решили, что он может побить действующих чемпионов мира? Это точно не так.

Тайсона побьет сейчас не только боец уровня Энди Руиса, но даже кто-то типа Кристобаля Арреолы. А все почему? Да просто по той причине, что они, в отличие от Майка, молоды. Максимум Тайсона? Думаю, он бы смог провести 2-3 хороших раунда. После этого, предполагаю, он станет ходячей мишенью", - отметил Гарсия.