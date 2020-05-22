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Линарес жаждет реванша с Ломаченко

Линарес жаждет реванша с Ломаченко
09:04 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хорле Линарес рассказал, с какой последовательности хотел бы провести бои с топами легкого дивизиона.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, венесуэлец Хорхе Линарес (47-5-0, 29 KO) признался, что до сих пор желает провести реванш с украинцем Василием Ломаченко (14-1-0, 10 KO).

"Сейчас у меня есть немало хороших вариантов в легком весе, поскольку здесь появилось много молодых талантов. Однако же первым по приоритету в моем списке стоит реванш с Ломаченко. Да, сначала я хотел бы подраться с ним", - сказал Линарес.

Затем Жервонта Девис. Он потрясающий боксер. Он хороший, он сильный, он быстрый. Однако после боя с Гамбоа я думаю, что у меня очень хорошие шансы победить его.

После этого Девин Хейни, а затем мы сразимся с Теофимо. Он сильный парень, он новый чемпион мира IBF. Я готов сразиться со всеми лучшими боксерами в легком дивизионе, но сейчас я действительно хочу, чтобы первым был реванш с Василием Ломаченко" – выстроил приоритеты Линарес.

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Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоялся в мае 2018 года, и Ломаченко победил техническим нокаутом в десятом раунде, успешно дебютировав в легком весе и отобрав у Линареса титул WBA Super.

Следующий бой Василий Ломаченко должен провести с Теофимо Лопесом осенью.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес.
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