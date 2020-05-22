Атлас раскрыл гонорар Поветкина за бой с Кличко

Новости спорта:Американец Тедди Атлас назвал и гонорар россиянина за тот бой.

Известный американский тренер Тедди Атлас, который работал с Александром Поветкиным в период с 2008 по 2011 год, рассказал, как россиянин все-таки получил чемпионский бой против Владимира Кличко.

5 октября 2013 года в Москве россиянин проиграл решением судей. По мнению Атласа, тот поединок, несмотря на неудачный результат, стал ключевым в карьере Поветкина, а также принес ему солидный гонорар. Об этом американец рассказал в своем подкасте на Youtube, передает sport-express.ru.

"Знаете, сколько он заработал? Шесть миллионов. Вместо двух, которые мог бы получить тогда. Да, он проиграл бой с тремя нокдаунами, но он прошел всю дистанцию и потом получил отличное продолжение карьеры. А тогда бы он проиграл нокаутом за несколько раундов, и на этом его карьера была бы окончена. Во всяком случае, вернуться ему было бы намного тяжелее. А так ему уже 40, но он продолжает проводить значимые бои, оставаться в элите и зарабатывать хорошие деньги. Вообще он хороший парень сам по себе. Но не всем боксерам везет с менеджерами".