Владимир Кличко помогает Холифилду вернуться на ринг (Видео)

Новости спорта:57-летний американец демонстрирует невероятные физические способности

Экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах, легендарный американец Эвандер Холифилд опубликовал в Instagram видеоролик, на котором показана невероятная подготовка 57-летнего боксера перед возвращением на профессиональный ринг. В тренировочном процессе принимает участие и экс-обладатель титулов в хэвивейте, украинец Владимир Кличко.

"Команда Холифилда готовится к бою".

Ранее Эвандер Холифилд рассказал, что из идеи провести бой с Майком Тайсоном может получиться что-то серьезное.