Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Беринчик готов боксировать с Ломаченко
Беринчик готов боксировать с Ломаченко
Сегодня в Украину возвращается большой футбол: сыграет Динамо и не только
Сегодня в Украину возвращается большой футбол: сыграет Динамо и не только
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Атлас раскрыл гонорар Поветкина за бой с Кличко
Атлас раскрыл гонорар Поветкина за бой с Кличко

Владимир Кличко помогает Холифилду вернуться на ринг (Видео)

Владимир Кличко помогает Холифилду вернуться на ринг (Видео)
10:03 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:57-летний американец демонстрирует невероятные физические способности

Экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах, легендарный американец Эвандер Холифилд опубликовал в Instagram видеоролик, на котором показана невероятная подготовка 57-летнего боксера перед возвращением на профессиональный ринг. В тренировочном процессе принимает участие и экс-обладатель титулов в хэвивейте, украинец Владимир Кличко.

 "Команда Холифилда готовится к бою".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Team Holyfield preparing for battle @klitschko  @antoniotarver  @theheavyweightfactory  @anthony.rhoades #teamholyfield #comeback #boxing #evanderholyfield

Публикация от Evander Holyfield (@evanderholyfield)

Ранее Эвандер Холифилд рассказал, что из идеи провести бой с Майком Тайсоном может получиться что-то серьезное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Видео, Новости бокса, Эвандер Холифилд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
02 Баскетбол 3х3: ФИБА обновила календарь соревнований
03 Лукаку заявил, что никогда не простит Виллаша-Боаша
04 Зидан: титул – это в ДНК Реала, мы хотим выиграть
05 Украинский баскетболист продолжит карьеру в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь