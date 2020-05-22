Президент WBC еще раз объяснил назначение Ломаченко "франчайзинговым" чемпионом

Новости спорта:Сулейман заявил, что не считает ошибкой присвоение украинцу звания «франчайзингового» чемпиона.

Президент WBС Маурисио Сулейман заявил, что не считает ошибкой присвоение украинцу Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) звания «франчайзингового» чемпиона. По словам Сулеймана, в скором времени в дивизионе будет сразу три обладателя титулов WBC.

Цитирует специалиста boxingscene.com.

"Я вижу возможность для проведения замечательных поединков. «Франчайзинговый» титул добавит увлекательности. Хавьер Фортуна и Люк Кэмбелл подерутся за звания временного чемпиона. Они подписали контракт на титульный бой. Дэвин Хэйни («обычный» чемпион WBC, - прим.) восстановился после травмы, поэтому у нас есть шанс устроить много великолепных боев. Теофимо Лопес – невероятно зрелищный боец. Ломаченко, Фортуна, Кэмпбелл, Хэйни – у них есть два года, чтобы устраивать отличные поединки. Я выбрал путь, который даст миллионам болельщиков возможность увидеть великие бои. Это самое важное в боксе. Если это расстроит или запутает нескольких фанатов, так тому и быть. Я же предпочитаю сохранять активность на ринге, чтобы миллионы зрителей смотрели великолепные поединки".