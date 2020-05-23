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Хирн рассказал о ситуации с титульными боями в хэвивейте

Хирн рассказал о ситуации с титульными боями в хэвивейте
16:27 Сегодня Телеграф vringe.com

Новости спорта:Эдди Хирн хочет дать отступные Деонтею Уайлдеру.

Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) первым озвучил идею предложить бывшему чемпиону WBC в хэвивейте американцу Дионтэю Уайлдеру (42-1-1, 41 КО) отступные, чтобы он не претендовал на незамедлительный реванш с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и дал тому возможность определить абсолютного чемпиона хэвивейта в противостоянии с соотечественником Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Теперь же Хирн, который является промоутером Джошуа, якобы радуется тому факту, что Уайлдер категорически отказался от отступных: «Да мы и сами этого не хотим. Только представьте себе, Джошуа побьёт Фьюри, а ему скажут: "Теперь ты обязан дать бой Уайлдеру". Никаких Дионтэев! Его больше нет! Он вышел из игры! Сейчас он — обычный претендент, причём даже не обязательный. Так что мы и сами заинтересованы в том, чтобы когда дойдёт время до переговоров с Фьюри, нам ничто не мешало, никто не мешал. Вне зависимости от того, какой формат мы будем обсуждать — контракт на один бой или же сразу на два».

«Так что какой смысл нам включать в сделку с Фьюри Уайлдера? — аргументирует Хирн. — С ним разобрались. Его побили. Нокаутировали. Но если он возьмёт реванш и победит Фьюри, тогда мы готовы драться с ним. Но если он проиграет, то будет просто одним из чуваков в рейтинге. Почему я говорю о двух поединках между Джошуа и Фьюри? Потому что нужно пользоваться шансами, когда они нам предоставляются. Уверен, Тайсон считает бои с Энтони определяющими в своей карьере. Ну и, конечно же, в том числе и в финансовом плане. Могу подтвердить, что Джошуа отчаянно жаждет боя с Фьюри».

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«Уайлдер не отступит. Значит, Фьюри дерётся с ним, а Джошуа — с Кубратом Пулевым, — размышляет Хирн. — Это значит, что до конца года бой Джошуа-Фьюри точно не состоится. Но как минимум предварительно договориться обо всём мы можем уже и сейчас. Да, мы начали дискутировать по поводу этого боя. Все стороны заинтересованы в том, чтобы Тайсон и Энтони провели два боя в 2021 году. Уверен, болельщики это получат. Из-за пандемии Джошуа проведёт в этом году всего один бой. Мы уже с этим смирились».

«Когда состоится его бой? Точно не скажу. Где-то в период с сентября по декабрь. Да, нет ничего хорошего в том, что у него получится почти целый год вне бокса. Поэтому я бы хотел договориться и провести бой побыстрее. У нас есть 5 или 6 предложений от разных стран принять бой Джошуа-Пулев. Да, римский амфитеатр в Хорватии — один из вариантов. Великолепная арена. Мы пока что рассматриваем все варианты. Мы очень хотели сделать этот бой в Британии, но не знаем, какая будет ситуация. Возможно, вскоре дадут добро на шоу с болельщиками, но ограничат их количество. Тысяча, две тысячи, пять тысяч или десять, я не знаю. Повторюсь, без болельщиков проведение боя Джошуа-Пулев в Британии маловероятно», — завершил Хирн.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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