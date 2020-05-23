Чисора сможет подготовиться к Усику в России

Новости спорта:Чисора готов помочь Поветкину победить Уайта.

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (32-9, 23 КО) заявил о готовности помочь россиянину Александру Поветкину (35-2-1, 24 КО) в подготовке к поединку с Диллианом Уайтом (26-1, 19 КО). Он может отправится в Россию, где заодно будет готовиться к своему поединку против украинца Александра Усика

"Я уже сказал Поветкину, что если я ему нужен, я приеду и помогу ему. Я полечу в Россию. Он сказал, что отправит за мной частный самолет. Обожаю Поветкина. Он уже общался со мной и сообщил, что "когда придет время, я отправлю за тобой самолет, и ты поможешь мне в подготовке". Я согласен на это", - цитирует Чисору Sky Sports.

Ранее Чисора показал постер боя с Усиком.