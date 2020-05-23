Фьюри: Большой бой с Джошуа может и не состояться

Новости спорта:Британец Тайсон Фьюри сконцентрирован на третьем поединке против Деонтея Уайлдера.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, что ждет боя против Энтони Джошуа, победитель которого объединит все чемпионские пояса. Однако британец прежде всего сконцентрирован на третьем поединке против Деонтея Уайлдера.

«Это будет большой бой. Возможно, самый крупный в истории. Однако, если Уайлдер меня нокаутирует, он не состоится.»

«Последует четвертый бой с Деонтеем, и так до бесконечности. Джошуа может недооценить Пулева, и тоже все сорвется. В нашем спорте нельзя считать цыплят, пока они не вылупились.»

Ранее промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Энтони Джошуа проведет сразу два боя против Тайсона Фьюри в 2021 году. Он отметил, что стороны обоих боксеров уже приступили к обсуждению деталей поединков.

В начале мая инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Джошуа и Фьюри могут провести объединительный бой в конце 2020 года на территории Саудовской Аравии.

На сегодняшний день Джошуа владеет поясами WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Фьюри завоевал титул WBC, нокаутировав Деонтея Уайлдера в феврале.

Тайсону предстоит третий поединок против Уайлдера, который запланирован на октябрь. Бой Пулева и Джошуа был назначен на 20 июня, но из-за пандемии коронавируса его проведение было перенесено на неопределенный срок.