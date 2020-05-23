Холифилд дал совет Уайлдеру

Новости спорта:Эвандеру вскоре тоже предстоит бой с Тайсоном, но с другим.

По мнению 57-летней легенды крузервейта и хэвивейта Эвандера Холифилда, в третьем поединке современных супертяжеловесов — Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Дионтэя Уайлдера (42-1-1, 41 КО), последнему для успеха нужно крепко подтянуться по части техники.

«Фьюри перед вторым боем заявил, что пойдёт наседать в реванше. Я такой — вот блин, да его же нокаутируют! Но в итоге Тайсон таки наседал и вынес Уайлдера», — находится под впечатлением Эвандер.

Он считает, что Дионтэю нужно получше работать джебом, чтобы не позволять Фьюри делать всё, что тому заблагорассудится, и чтобы третий бой вышел конкурентным.

«Уайлдер должен держать ручки повыше, чтобы ему не набили барабанную перепонку. Он же пропускал от Фьюри все удары, словно увяз в грязи, хотя обычно он столько на голову не ловит и двигается легче, — сказал ветеран BoxingScene. — А руками размахивал так, словно они враз потяжелели. Что-то случилось с ним в том бою, да».