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Холифилд: Мне захотелось укусить Тайсона в ответ

Холифилд: Мне захотелось укусить Тайсона в ответ
15:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Холифилд признался, что хотел укусить Тайсона в ответ.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Эвандер Холифилд рассказал, что хотел укусить Майка Тайсона в ходе их поединка в 1997 году. Напомним, Тайсон откусил Холифилду часть уха, после чего ещё раз попытался укусить соперника и получил дисквалификацию.

«Он укусил меня за ухо — никто и представить себе не мог такого. Невозможно ожидать, что тебя укусят за ухо.

Помню, как я злился. Мне захотелось укусить его в ответ. Но один из членов моей команды предупреждал, что Тайсон попытается что-то сделать, и напомнил, что нужно сохранять спокойствие. Я отказался от этих мыслей, а он снова меня укусил!

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Когда бой остановили и всё успокоилось, я понял, что поступил правильно. Считаю, тогда это спасло бокс», — приводит слова Холифилда Daily Mail.

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Бокс, Эвандер Холифилд, Майк Тайсон, Бокс новости.
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