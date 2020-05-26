Холифилд: Мне захотелось укусить Тайсона в ответ

Новости спорта:Холифилд признался, что хотел укусить Тайсона в ответ.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Эвандер Холифилд рассказал, что хотел укусить Майка Тайсона в ходе их поединка в 1997 году. Напомним, Тайсон откусил Холифилду часть уха, после чего ещё раз попытался укусить соперника и получил дисквалификацию.

«Он укусил меня за ухо — никто и представить себе не мог такого. Невозможно ожидать, что тебя укусят за ухо.

Помню, как я злился. Мне захотелось укусить его в ответ. Но один из членов моей команды предупреждал, что Тайсон попытается что-то сделать, и напомнил, что нужно сохранять спокойствие. Я отказался от этих мыслей, а он снова меня укусил!

Когда бой остановили и всё успокоилось, я понял, что поступил правильно. Считаю, тогда это спасло бокс», — приводит слова Холифилда Daily Mail.