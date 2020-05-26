Холифилд: Я лучше вызову Риддика Боу, чем Майка Тайсона

Новости спорта:Эвандер Холифилд предпочтет бой с Риддиком Боу.

Экс-чемпион мира Эвандер Холифилд скорее не будет вызывать на бой Майка Тайсона.

Боксер отметил, что ему интересны бой с теми, кто сильнее его.

"Я бы никогда не просил бой с тем, кого уже дважды побеждал. Я лучше вызову Риддика Боу, потому что он победил меня два раза в трех поединках. Я такой. Я - не хулиган. Я предпочитаю бойцов сильнее меня, а не тех, кого я уже дважды побил", - цитирует Холифилда Metro.

Ранее Холифилд заявил о том, что возвращается в ринг. Подобное заявление сделал и Майк Тайсон и оба высказывались о совместном поединке.

Отметим, что Владимир Кличко помогает Хоолифилду подготовиться к возвращению в ринг.