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Усик: Чисора не попадет в меня

Усик: Чисора не попадет в меня
16:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец в предстоящем поединке рассчитывает на свою реакцию.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что будет готов к атакам британца Дерека Чисоры. Украинец в грядущем поединке рассчитывает на свою реакцию, чтобы не позволить сопернику использовать преимущество в силе ударов.

«Чисора намерен атаковать с первого раунда. Я сталкиваюсь с подобной тактикой соперника почти в каждом бою».

«Если вы хотите поразить соперника, вам нужно сперва увидеть цель. Чисора может наносить сколько угодно ударов, но он не попадет в меня», — сказал боксер.

Поединок украинца и британца должен был состояться 23 мая в Лондоне, но он был бессрочно перенесен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что из-за ограничений по разрешенному количеству зрителей на спортивных мероприятиях бой могут перенести из Великобритании.

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Бой с Чисорой станет для Усика вторым в супертяжелом весе. Украинец дебютировал в хэвивейте в прошлом году, досрочно победив Чазза Уизерспуна.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Бокс новости.
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