Майк Тайсон провел тренировку с бывшим чемпионом UFC

Новости спорта:Тайсон провёл тренировку с экс-чемпионом UFC Белфортом.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон продолжает подготовку к возвращению на ринг. На этот раз легендарный спортсмен провёл совместную тренировку с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом. Об этом рассказал бразилец на своей странице в социальной сети.

«Самый молодой чемпион мира по боксу с самым молодым чемпионом UFC. Майк Тайсон мотивировал меня стать королём», — написал Белфорт.

Соответствующее видео также можно посмотреть на странице Витора в «Инстаграме».

Напомним, Майк Тайсон планирует возобновить карьеру ради проведения нескольких благотворительных поединков, но по слухам он может вернуться и в настоящие бои. Кроме того, у него есть предложение от лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC.