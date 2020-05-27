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Уайлдер: Со сколькими боксёрами из Зала славы дрался Майк Тайсон?

Уайлдер: Со сколькими боксёрами из Зала славы дрался Майк Тайсон?
10:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Уайлдер усомнился в значимости достижений Тайсона.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поставил под сомнение значимость достижений знаменитого Майка Тайсона, бывшего абсолютного чемпиона мира в том же дивизионе. По словам Уайлдера, у Тайсона было лишь два по-настоящему серьёзных соперника, и в этих случаях он терпел поражения.

«Скажите, со сколькими боксёрами из Зала славы дрался Майк Тайсон? Шесть? Три? Назовите их. И не говорите ничего про Майкла Спинкса, который пришёл из первого тяжёлого веса, и про Ларри Холмса, который тогда уже прошёл свой пик.

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Два? Спасибо. Он дрался только с двумя. Это Холифилд и Льюис. И оба побили его! Холифилд — дважды! Так о чём, чёрт возьми, тут говорить? А все остальные были чертовски напуганы, и их нет в Зале славы», — сказал Уайлдер в прямом эфире в своём «инстаграме».

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Бокс новости.
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