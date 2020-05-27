Усик поет и танцует вовсю (Видео)

Новости спорта:Украинский боксёр Усик станцевал под российский хит и спел на французском.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик, выступающий в тяжёлом весе, поделился новым видео. В нём он порассуждал на тему счастья, затем спел песню на французском языке, после чего станцевал под украинский хит «Под гипнозом» в исполнении Artik & Asti.

«Дорогие друзья, для всех вас великолепная песня. Очень нравится, я скажу, о чём там поётся. Там поётся о том, что мы ищем счастье извне, а счастье — оно рядом.

Дорогие друзья, оглянитесь по сторонам. Счастье — оно рядышком с нами. Ваше здоровье, ваши счастливые дети, ваши жена, муж, мама, бабушка, дедушка, просто близкие люди, друзья… Да просто недруги!

Не ищите счастье где-то за пределами себя, найдите его внутри себя. Радуйтесь тому, что вы дышите, видите, ходите своими собственными ногами. Вот в этом и есть счастье», — сказал Усик в видео.