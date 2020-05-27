Кличко вернули чемпионские пояса

Новости спорта:Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса.

Легенде мирового бокса украинцу Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в бою с британцем Тайсоном Фьюри.

1 июня трофеи появятся в Киеве в музее Кличко, который отпразднует шестилетие со дня своего открытия, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Поражение от Фьюри стоило Кличко-младшему титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Согласно регламенту боксерских федераций, во время поединка чемпионские пояса находятся у супервайзера, который после объявления результата боя отдает их старому или новому чемпиону. Ночью 28 ноября 2015 года после завершения поединка пояса оказались у Фьюри. Но затем все три боксерские организации заказали и прислали британцу новые, а Кличко вернули "его" пояса", - отмечается в сообщении.

Такой символический шаг федераций является признанием заслуг украинца перед мировым профессиональным боксом.