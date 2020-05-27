Украинские супертяжеловесы Сиренко и Захожий могут провести бои в конце июля

Новости спорта:Также на ринг выйдут Петр Иванов и Андрей Великовский.

Украинские боксеры Владислав Сиренко (13-0, 12 КО), Александр Захожий (13-0, 10 КО), Петр Иванов (11-0-2, 7 КО) и Андрей Великовский (16-2-1, 10 КО) могут вернуться в ринг в конце июля в Киеве.

Как сообщил менеджер боксеров Макс Михайлев, он вместе с немецкими промоутерами Fächer Sportmanagement совместно с украинской компанией Top Boxing Generation и Владом Елисеевым планируют провести шоу в столице Украине.

Также Михайлев сообщил предварительных соперников для своих подопечных на этот вечер. Сиренко будет противостоять Павел Кроленко из Харькова, Захожему – Константин Довбишенко из Вознесенска, Иванову – Роман Шкарупа, а Великовскому – Руслан Щелев.

Трансляция шоу запланирована на одном из ведущих телеканалов.

Напомним, предыдущее шоу Fächer Sportmanagement должно было состояться 28 марта в Германии, но было перенесено из-за коронавируса.