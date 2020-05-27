Грицай еще раз обратился к Усику

Новости спорта:Украинский борец просит уважать своих земляков.

Украинский борец Богдан Грицай еще раз обратился к супертяжеловесу Александру Усику.

«Усик не является и никогда не был моей мишенью. Если он прекратит продвигать российские интересы, используя свою популярность в определенных кругах, мне он станет абсолютно неинтересным. Но если, как удачно отметила Янина Соколова, прячась от диванных экспертов за диваном, Усик и его команда продолжат подло гадить Украине и украинцам, я с темы Усика, его бизнеса и бизнес-интересов не слезу», — сказал Грицай.

«Сашенька, хочешь дальше зарабатывать на украинцах? Тогда тебе придется научиться нас уважать и не плевать в колодец, с которого ты с такой жадностью хлебаешь всю свою жизнь».

Напомним, крымский боксер Александр Усик, выступающий в супертяжелом весе, ответил на вызов украинского борца Богдана Грицая, который пожелал драться с ним из-за его политической позиции и неумения признать Крым украинским.

Грицай ранее заявил, что боксер занимается запугиванием людей и пренебрежительно относится ко всему украинскому народу.

Напомним, в мае Усик наряду с Василием Ломаченко были внесены в базу «Миротворца» после участия в российском религиозном фильме. Спортсменам приписывают отрицание российской агрессии, участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляцию общественно значимой информацией.