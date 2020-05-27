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Тайсон Фьюри хочет снять фильм о себе с Дензелом Вашингтоном в главной роли

Тайсон Фьюри хочет снять фильм о себе с Дензелом Вашингтоном в главной роли
22:20 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:В главной роли будет Дензел Вашингтон

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри сообщил, что работает над тем, чтобы был снят художественный фильм, который расскажет об истории его жизни. По словам Фьюри, он хотел бы, чтобы главную роль в фильме сыграл Дензел Вашингтон.

"Сейчас веду переговоры с режиссёрами в Голливуде по поводу фильма „История жизни Тайсона Фьюри“. У меня спросили, какого актёра хотел бы увидеть в главной роли. Очевидно, Дензела Вашингтона. Всегда говорил, что это будет Дензел, а надо мной все смеялись. Да плевать!

Хочется определиться с исполнителем главной роли. Дензел способен сыграть кого угодно! Но не уверен, что он может разговаривать хриплым голосом", — приводит слова Тайсона Фьюри BT Sport.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
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