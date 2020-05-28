Следующий бой Усика планируется на август

Новости спорта:Поединок украинца с Чисорой должен пройти за пределами Великобритании.

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что поединок британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) планируется за пределами Великобритании на конец августа.

"Мы ведем переговоры по этому вопросу. Многие страны приходят к нам, и это может быть единственным способом проведения таких боев в ближайшие месяцы.

Мы все еще должны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего выступления в Саудовской Аравии они поняли, что не все обязательно должно происходить в США", - приводит слова Хирна ringpolska.pl.

Напомним, что бой Усика с Чисорой должен был состояться 23 мая, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. Ранее британец заявил, что поединок не будет проходить без зрителей.