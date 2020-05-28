Хитров пока не собирается возвращаться в Украину

Новости спорта:Украинский боксер – о перспективах своей карьеры.

Украинский боксер средней весовой категории Евгений Хитров (20–2, 17 КО) рассказал о перспективах своей карьеры.

«У меня не самые лучшие в мире промоутеры, так что я не знаю, будут ли бои до конца года. Тем более со сложившейся ситуацией. У меня заканчивается контракт в декабре. Надеюсь, на этом я попрощаюсь со своими «лучшими в мире» промоутерами и буду искать другие варианты.

В ближайшем будущем я планирую боксировать, не собираюсь завершать карьеру. Ну а там на все божья воля.

Вернуться в Украину – хорошо, это мой дом. Но это будет шаг назад для моей карьеры. Я еще не собираюсь заканчивать. И в Украину пока возвращаться не собираюсь», – сказал Хитров.