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Хитров пока не собирается возвращаться в Украину

Хитров пока не собирается возвращаться в Украину
12:47 Сегодня Телеграф Суспільне

Новости спорта:Украинский боксер – о перспективах своей карьеры.

Украинский боксер средней весовой категории Евгений Хитров (20–2, 17 КО) рассказал о перспективах своей карьеры.

«У меня не самые лучшие в мире промоутеры, так что я не знаю, будут ли бои до конца года. Тем более со сложившейся ситуацией. У меня заканчивается контракт в декабре. Надеюсь, на этом я попрощаюсь со своими «лучшими в мире» промоутерами и буду искать другие варианты.

В ближайшем будущем я планирую боксировать, не собираюсь завершать карьеру. Ну а там на все божья воля.

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Вернуться в Украину – хорошо, это мой дом. Но это будет шаг назад для моей карьеры. Я еще не собираюсь заканчивать. И в Украину пока возвращаться не собираюсь», – сказал Хитров.

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Бокс, Евгений Хитров, Бокс новости.
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