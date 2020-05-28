Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом

Новости спорта:Владимир Кличко иронично отреагировал на заявления американца.

Бывший украинский чемпион мира Владимир Кличко высмеял американца Шеннона Бриггса после того, как тот пообещал вырубить его и Эвандера Холифилда одним ударом.

Так Бриггс отреагировал на новость, что Кличко помогает Холифилду перед возвращением в бокс.

"Влади и Холи! Посмотрите на них. Они объединились. Они хорошо смотрятся вместе. Я нокаутирую вас обоих одним ударом", - написал Шеннон Бриггс в Twitter.

В комментариях Владимир поинтересовался шириной рта Бриггса.

"Вопрос по поводу географии США. Что больше: Большой каньон или рот Шеннона Бриггса?" - поинтересовался Кличко.