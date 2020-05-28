Хирн рассказал, что первый большой бой пройдет в августе

Этот бой состоится в рамках Fight Camp, который промотерская компания Matchroom будет проводить на открытом воздухе в рамках постепенного возвращения бокса.
Бои будут проходить с июля по август, а единственным крупным событием станет поединок Уайта и Поветкина 8-го или 15-го августа.
«Уайт - Поветкин подерутся на 4-й неделе нашего Fight Camp, в августе. Если не считать их, то больших имен пока не будет. Но хочется, чтобы у нас был такой большой бой в списке», - сказал Хирн.
Два других больших боя, Усик - Чисора и Джошуа - Пулев, состоятся, вероятно, не раньше осени.