Хирн рассказал, что первый большой бой пройдет в августе

Новости спорта:Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что первым большим боем после карантина станет встреча Диллиан Уайт - Александр Поветкин.

Этот бой состоится в рамках Fight Camp, который промотерская компания Matchroom будет проводить на открытом воздухе в рамках постепенного возвращения бокса.

Бои будут проходить с июля по август, а единственным крупным событием станет поединок Уайта и Поветкина 8-го или 15-го августа.

«Уайт - Поветкин подерутся на 4-й неделе нашего Fight Camp, в августе. Если не считать их, то больших имен пока не будет. Но хочется, чтобы у нас был такой большой бой в списке», - сказал Хирн.

Два других больших боя, Усик - Чисора и Джошуа - Пулев, состоятся, вероятно, не раньше осени.