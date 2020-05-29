Чисора: Усик собирается танцевать вокруг меня

Новости спорта:Британский боксер уверен в успехе.

Британский супертяж Дерек Чисора уверен, что сумеет попасть по Александру Усику и закончить бой. Ранее украинец заявил, что сопернику еще нужно попасть в цель, а потом надеяться на нокаут.

У Чисоры есть свой план.

«Я сконцентрирован на своей работе. Активно работаю и буду это делать до дня боя. Понимаю, что Усик собирается танцевать вокруг меня, но мы кое-что приготовили».

«Мы активно тренируем определенные вещи, и это даст результат в день боя», - уверен Чисора.

Бой перенесли на неопределенное время, но вряд ли поединок состоится раньше осени.