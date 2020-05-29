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Хирн: Поединок Джошуа очень сложно провести без зрителей

Хирн: Поединок Джошуа очень сложно провести без зрителей
13:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Промоутер хочет, чтобы поединок состоялся в Британии.

Британский промоутер Эдди Хирн поделился планами относительно организации боя между обладателем титулов WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым.

"Нужно понимать, что этот поединок очень сложно провести без зрителей. Мы не можем ждать, пока фанатам разрешать посещать большие спортивные мероприятия. Речь идет о форме Джошуа. Он не боксировал с декабря, когда провел бой с Энди Руисом.

Наша команда хотела, чтобы Энтони провел два боя: в июне и декабре. Но из-за карантина он сможет выйти в ринг лишь единожды в этом году. Неважно, когда он состоится - в октябре или ноябре. У нас есть время, чтобы посмотреть, вернутся ли зрители".

"Мне кажется, что Джошуа должен провести следующий бой на своей родине. Ивент состоится на более компактной арене, это должно создать ощущение эксклюзивности. Я думаю, бой смогут посетить несколько тысяч зрителей. Лично я очень хочу, чтобы следующий поединок Джошуа состоялся в Великобритании", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

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Напомним, что бой Джошуа - Пулев перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. Ранее Эдди Хирн назвал сроки проведения поединка двух супертяжей.

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Бокс, Джошуа, Бокс новости, Эдди Хирн.
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