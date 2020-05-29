Диллиан Уайт дал прогноз на третий бой Фьюри - Уайлдер

Новости спорта:Диллиан назвал главные недостатки экс-чемпиона мира.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился ожиданиями от третьего боя между Деонтеем Уайлдером и действующим чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"Выиграет ли Уайлдер? А что он собирается изменить по сравнению с двумя предыдущими боями? Он же показывает одно и то же в ринге, ничего нового. Деонтей - агрессивный боксер, но на отходе он боксировать не умеет".

"Уайлдер даже не научился правильно наносить джебы и боковые. Он силен только за счет своей правой руки. Деонтей снова проиграет Фьюри", - цитирует Уайта BoxingScene.

Напомним, что боксеры провели между собой уже два боя. Встреча 2018 года завершилась ничьей, а в бою 2020 года Фьюри побил Уайлдера, завоевав титул WBC.