Известный супертяж бросил вызов Майку Тайсону

Новости спорта:Этот бой точно был бы очень зрелищным.

Двукратный экс-претендент на титул WBC в супертяжелом весе Луис Ортис (31-2, 26 КО) в 41 год продолжает искать громкие бои.

"Вы знаете, я ведь не из тех, кто выбирает себе удобных оппонентов. Я дерусь против того, кого поставит передо мной промоутер.

С кем бы я хотел драться? Даже не знаю... Сейчас много разговоров о камбэке Майка Тайсона. Если бы он захотел, то я готов сразиться даже с ним. У меня все по-прежнему: просто назовите имя оппонента, дайте мне дату и место боя", - заявил кубинец.

Что касается Тайсона, то 53-летний американец изначально хотел провести несколько выставочных боев, но в последнее время с именем Майка все чаще связывают проведение реального боя против действующего боксера.