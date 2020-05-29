Хирн: В коммерческом плане Джошуа - более крупная звезда, чем Фьюри

Новости спорта:Эдди высказал свое мнение по поводу того, кто будет стороной "А" в бою двух супертяжей.

Промоутер чемпиона WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн сравнил коммерческую ценность своего клиента и обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

"Кто будет стороной "А" в потенциальной встрече? Все зависит от того, как вы на это посмотрите. Людям не понравятся эти слова, но в коммерческом плане Джошуа - более крупная звезда, чем Фьюри. Это правда. Впрочем, Фьюри вернется после крупной победы над Деонтеем Уайлдером".

"Джошуа тоже достиг огромного успеха, когда победил Энди Руиса в Саудовской Аравии. Энтони открыл бокс на Ближнем Востоке. Я не думаю, что здесь у кого-то есть потребность быть стороной "А". Вряд ли боксеров такого уровня будет волновать этот вопрос", - приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, что 30-летний Джошуа последний раз выходил на ринг в декабре 2019 года, победив Энди Руиса. Фьюри, в свою очередь, последний поединок провел в феврале 2020 года, нокаутировав Деонтея Уайлдера.