Тайсон Фьюри подробно рассказал, как и когда нокаутирует Джошуа

Новости спорта:Тайсон Фьюри уверен в своей победе над соотечественником.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от возможного боя с обладателем титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

"Стиль Джошуа идеально мне подходит. Энтони стоит вертикально и идет вперед, используя классическую защиту. У него мощный удар, но слабая работа ног. Джошуа часто теряется, когда дело доходит до пропущенных ударов".

Тайсон также предсказал, в каком раунде и каким ударом он нокаутирует своего соотечественника.

"Думаю, что смогу нокаутировать Джошуа уже во втором или третьем раунде. Я наброшусь на него, как это делал Энди Руис. Каким ударом нокаутирую Джошуа? Это будет левый хук в висок. Вы увидите, как ноги Энтони пустятся в пляс после пропущенного удара", - цитирует Фьюри TalkSport.

Напомним, что 30-летний Джошуа последний раз выходил на ринг в декабре 2019 года, победив Энди Руиса. Фьюри, в свою очередь, последний поединок провел в феврале 2020 года, нокаутировав Деонтея Уайлдера.