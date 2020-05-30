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Хэйни назвал поединок против Ломаченко боем мечты

Хэйни назвал поединок против Ломаченко боем мечты
09:59 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Возможно, этот бой скоро состоится.

Регулярный чемпион мира в легком весе по версии WBC Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) сообщил, что хотел бы провести бой против украинского чемпиона по версиям WBC Super, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует FightHub:

"Моим боем мечты стал бы поединок против Василия Ломаченко. Я считаю, что это тот бой, который помог бы мне оставить наследие и определил, кем на самом деле является Дэвин Хэйни. Этот поединок показал бы, сколько на самом деле у меня в арсенале умений и интеллекта.

Я бы показал миру, как победить Ломаченко. Все эти бои для меня большие, и против Райана Гарсии, и против Теофимо Лопеса, но повторюсь, мой бой мечты - это поединок против Ломаченко", - сказал он.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Девин Хэйни, Новости бойса.
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