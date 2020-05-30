Известный тренер призвал Лопеса отложить бой с Ломаченко

Новости спорта:Мэнни Роблес оценил текущую форму американского чемпиона.

Американский тренер Мэнни Роблес поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом WBA Super, WBC Franchise и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем пояса WBC Теофимо Лопесом.

"Могу сказать, что я хорошо знаком с возможностями Лопеса. Мне известно, что он может сделать и чего может достичь за короткий период времени. Сейчас Теофимо рассчитывает провести бой с Василием Ломаченко.

Лопес - особенный боксер, но если честно, я бы расставил соотношение сил как 60 на 40 в пользу Ломаченко. Теофимо только начинает свой путь в большом боксе, а его соперник уже многого достиг за последние годы".

"Я думаю, что Теофимо не должен боксировать с Ломаченко прямо сейчас. Лучше подождать пару лет, пока Ломаченко немного состарится. Но нет, Лопес хочет провести этот бой сейчас", - заявил Роблес в интервью Youtube-каналу Fino Boxing.

Напомним, что поединок Ломаченко с Лопесом должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса встречу перенесли на неопределенное время.