Джошуа: Фьюри в моем списке

Новости спорта:Пока британец сосредоточен на Кубрате Пулеве.

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа не собирается много разговаривать о возможном поединке с Тайсоном Фьюри.

Джошуа хочет выиграть титул WBC, который принадлежит Фьюри, но до момента подписания контракта не планирует спекулировать на его имени.

«Без сомнений, я хочу драться с Фьюри — ему принадлежит то, что я хочу. Он в моем списке», — заявил британец.

«Он постоянно обо мне говорит, но Фьюри будет актуальным только после того, как мы подпишем контракт о бое. Он — отличный человек и достиг многого в боксе, но до того, как мы встретимся в ринге, мне больше нечего о нем сказать».

В свою очередь, Фьюри в новом комментарии пообещал «вырубить Джошуа» в первых нескольких раундах их боя.

Перед встречей в ринге Джошуа и Фьюри предстоит защитить свои титулы: Энтони — в бою с Кубратом Пулевым, Тайсону — в последнем поединке трилогии с Деонтеем Уайлдером. Даты обоих боев пока не определены из-за пандемии COVID-19.