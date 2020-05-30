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Джошуа: Фьюри в моем списке

Джошуа: Фьюри в моем списке
16:10 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Пока британец сосредоточен на Кубрате Пулеве.

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа не собирается много разговаривать о возможном поединке с Тайсоном Фьюри.

Джошуа хочет выиграть титул WBC, который принадлежит Фьюри, но до момента подписания контракта не планирует спекулировать на его имени.

«Без сомнений, я хочу драться с Фьюри — ему принадлежит то, что я хочу. Он в моем списке», — заявил британец.

«Он постоянно обо мне говорит, но Фьюри будет актуальным только после того, как мы подпишем контракт о бое. Он — отличный человек и достиг многого в боксе, но до того, как мы встретимся в ринге, мне больше нечего о нем сказать».

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В свою очередь, Фьюри в новом комментарии пообещал «вырубить Джошуа» в первых нескольких раундах их боя.

Перед встречей в ринге Джошуа и Фьюри предстоит защитить свои титулы: Энтони — в бою с Кубратом Пулевым, Тайсону — в последнем поединке трилогии с Деонтеем Уайлдером. Даты обоих боев пока не определены из-за пандемии COVID-19.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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