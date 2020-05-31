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Менеджер Чисоры о возвращении на ринг: Моя магия больше не работает

Менеджер Чисоры о возвращении на ринг: Моя магия больше не работает
17:49 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Экс-соперник Кличко не вернется в ринг ни за какие деньги.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй категорически отказался возвращаться в ринг. Британец, который сейчас является менеджером Дерека Чисоры (32-9, 23 КО), заявил, что, возможно, его форма сейчас лучше, чем была после двух поражений Тони Белью, однако желания вновь драться у него нет. Цитирует Хэя Sky Sports.

"У меня нет желания возвращаться на ринг ни за какие деньги. Я доволен тем, чего достиг. Теперь просто хочу наслаждаться следующим этапом своей жизни.

В последнем бою против Тони Беллью я определенно чувствовал, что моя магия больше не работает. С тех пор прошло уже несколько лет. Вероятно, сейчас моя форма даже лучше, чем тогда. Но этот корабль уплыл".

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Хэй ставит под сомнение перспективу камбека легендарного Майка Тайсона, а его возможный бой против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал "ужасным зрелищем".

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Дэвид Хэй, Бокс.
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