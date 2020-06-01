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Хэй: Сейчас бой Усик - Чисора не выглядит осуществимым - это очень расстраивает

Хэй: Сейчас бой Усик - Чисора не выглядит осуществимым - это очень расстраивает
08:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Менеджер не уверен, что поединок состоится в обозримом будущем.

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй поделился мыслями об организации боя своего клиента с Александром Усиком.

"На данный момент у нас еще нет даты проведения этого ивента. Чтобы организовать прибыльное мероприятие такого рода, вам нужны зрители. Помимо платных трансляций, нужен значительный доход с целью покрытия андеркардов и прочих расходов".

"Поэтому, чтобы организовать бой такого уровня, нужно найти способ сделать его со зрителями. Сейчас такой бой не выглядит осуществимым. Это очень расстраивает", - приводит слова Хэя BoxingScene со ссылкой на IFL TV.

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Напомним, что поединок должен был состояться 23 мая, однако его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.
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