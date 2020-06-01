Третий бой Фьюри - Уайлдер должен пройти в конце года

Новости спорта:Титульный поединок может пройти в конце 2020 года.

Известный американский промоутер Боб Арум назвал сроки проведения третьего боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

"Рассчитываем провести этот поединок в ноябре или декабре. Вполне возможно, что из-за обстоятельств, связанных с коронавирусом, нам придется провести этот бой за пределами США и Великобритании".

"Наша команда находися в постоянном контакте с Уайлдером. Мы работаем над местом проведения боя, сейчас у нас есть два варианта организации этой встречи. Нужно, чтобы поединок прошел в удобное время для зрителей США. Надеюсь, что получится завершить эту работу в следующем месяце", - приводит слова Арума ESPN.

Напомним, что боксеры провели между собой уже два боя. Встреча 2018 года завершилась ничьей, а в бою 2020 года Фьюри побил Уайлдера, завоевав титул WBC.

Ранее сообщалось, что Уайлдер может получить 10 миллионов долларов за отказ от третьего поединка с Фьюри.