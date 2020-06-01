Новости спорта:Бывший соперник украинца Энтони Джошуа рассказал, что того звал помочь вернуться на ринг Майк Тайсон.

Украинец Владимир Кличко получил приглашение от Майка Тайсона помочь ему в подготовке к возвращению в ринг.

Об этом в интервью The Sun рассказал действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа.

"На кого я равняюсь - это на Владимира Кличко. Майк Тайсон хочет вернуться. Они позвали Кличко для работы вместе с Майком - они могли бы позвонить кому угодно, но позвонили ему, потому что он уважаемый тяжеловес и знает, как работает бизнес.

Это один из способов, которым я хотел бы, чтобы меня запомнили. Владимир – человек, на которого я равняюсь", - отметил Джошуа

Отметим, что сейчас Кличко помогает Холифилду в подготовке к возвращению.