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Джошуа: На кого я равняюсь - это на Владимира Кличко

Джошуа: На кого я равняюсь - это на Владимира Кличко
14:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бывший соперник украинца Энтони Джошуа рассказал, что того звал помочь вернуться на ринг Майк Тайсон.

Украинец Владимир Кличко получил приглашение от Майка Тайсона помочь ему в подготовке к возвращению в ринг.

Об этом в интервью The Sun рассказал действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа.

"На кого я равняюсь - это на Владимира Кличко. Майк Тайсон хочет вернуться. Они позвали Кличко для работы вместе с Майком - они могли бы позвонить кому угодно, но позвонили ему, потому что он уважаемый тяжеловес и знает, как работает бизнес.

Это один из способов, которым я хотел бы, чтобы меня запомнили. Владимир – человек, на которого я равняюсь", - отметил Джошуа

Отметим, что сейчас Кличко помогает Холифилду в подготовке к возвращению.

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Владимир Кличко, Бокс, Джошуа, Бокс новости.
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